أرديلا: الاستقرار في الإمارات يمنحني التركيز داخل الملعب

أكد لاعب النصر، كيفن أرديلا، أن الاستقرار الذي يعيشه مع أسرته في الإمارات يمنحه تركيزاً كبيراً داخل الملعب، مشيراً إلى أن الفريق يقدم مستويات جيدة، لكنه يفتقد الحسم في بعض المباريات بسبب تفاصيل صغيرة.

وقال أرديلا لـ«الإمارات اليوم»: «الإمارات مكان مريح جداً للحياة، أشعر أنا وعائلتي بالأمان، وهذا يمنحنا هدوءاً كبيراً في حياتنا اليومية، وهو أمر مهم لأي لاعب محترف».

وأضاف: «نحاول دائماً الحفاظ على الروتين الطبيعي، سواء في التدريبات أو داخل المنزل، خصوصاً مع وجود أطفال، لأن الأهم هو أن يعيشوا في أجواء مستقرة وبعيدة عن القلق».

وتابع: «رغم وجود بعض الأمور غير المعتادة أخيراً، فإننا نتعامل معها بهدوء، ونركز على عملنا داخل الملعب، لأن هذه طبيعة كرة القدم».

وعن أوضاع الفريق، أوضح: «نقدم مستويات جيدة ونفرض أسلوبنا في كثير من المباريات، ونستحوذ على الكرة أمام معظم الفرق، لكن المشكلة ليست في الأداء».

وأضاف: «نفتقد الحسم في التفاصيل، أحياناً لا نسجل في الوقت المناسب، أو نقع في أخطاء بسيطة تكلفنا نقاطاً كنا قريبين من تحقيقها».

وقال: «المباريات دائماً ما تكون في متناولنا، ونكون قادرين على الخروج بنتيجة أفضل، لكن لم نستغل الفرص بالشكل المطلوب».

واختتم: «الفريق يملك الجودة، وما نحتاجه هو التركيز في التفاصيل الصغيرة، ومع العمل سنتمكن من تحويل الأداء الجيد إلى نتائج أفضل».