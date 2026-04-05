«غودولفين» بطل «الملاك» في موسم سباقات الأرضيات الاصطناعية البريطاني

توج فريق «غودولفين» العالمي بجائزة بطل الملاك في موسم سباقات الأرضيات الاصطناعية البريطاني، للعام الـ12 على التوالي، وذلك عقب ختام الموسم أول من أمس.

ونجحت جياد «الشعار الأزرق» في تحقيق 25 فوزاً خلال موسم سباقات الأرضيات الاصطناعية، جاء معظمها عبر خيول الثلاث سنوات، كما شهد مضمار «كمبتون بارك» تحقيق النسبة الأكبر من تلك الانتصارات، حيث تصدر الجوادان «كينغز تريل» و«هيدن فورس»، المرشحان للمشاركة في سباق «2000 غنيز البريطاني»، قائمة من الخيول الكلاسيكية التي حققت الفوز على مضمار «كمبتون بارك».

كما سجل كل من «نيشنز هوب» و«ماهو باي» المرشحين لـ«الديربي الإنجليزي»، انتصارات لافتة في «كمبتون بارك»، فيما قدمت المهرة الواعدة «أبشري» بداية قوية على هذا المضمار في نوفمبر الماضي.

وقال مدير عام «غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو أندرسون: «جاء هذا الإنجاز ثمرة لجهود جماعية لكامل الفريق، من المدربين والفرسان وجميع العاملين في الإسطبلات، ونتطلع الآن إلى انطلاقة موسم ناجح جديد على المضمار العشبي».

