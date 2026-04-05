97 لاعباً يدشّنون «رايسنغ شوداون» للقوة البدنية في الفجيرة

انطلقت، أمس، في الفجيرة منافسات النسخة الخامسة من بطولة «رايسنغ شوداون 2026» للقوة البدنية، بتنظيم نادي «رايسنغ» للياقة البدنية بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبرعاية الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتُقام البطولة على مدى يومين، بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، وسط منافسات قوية تهدف إلى إبراز المواهب في رياضة القوة البدنية.

وأسفرت أبرز نتائج اليوم الأول عن تتويج نايا اللقيس بالمركز الأول في فئة الوزن الخفيف، تلتها مريم حسن في المركز الثاني، ثم ريبيكا في المركز الثالث.

وفي فئة الوزن المتوسط، أحرزت ميرلين فان دير المركز الأول، وجاءت كاريشما ريدي في المركز الثاني، في حين حلت ستافي أستريلا في المركز الثالث.

أما في فئة الوزن الثقيل، فقد تُوّجت كيارا مورانتي بالمركز الأول، تلتها مورغان غلادن في المركز الثاني، ثم إميلي أرييتي في المركز الثالث.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، أن بطولة «رايسنغ شوداون» تُعد من أبرز البطولات التي تُنظم سنوياً في رياضة القوة البدنية، لما تمثله من أهمية كبيرة في اكتشاف المواهب واختيار العناصر المميزة التي يمكن أن تمثل المنتخب الوطني في المشاركات المقبلة.

وأشار إلى أن البطولة أصبحت واجهة مهمة للعبة، وتسهم في رفع مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات، مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة على الجاهزية العالية والتنظيم المميز، ومتمنياً المزيد من النجاح للبطولة.