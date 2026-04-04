شباب الأهلي يعبر الجزيرة بثنائية في قمة «البطاقات الصفراء»

حسم فريق شباب الأهلي قمة الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه مساء اليوم السبت على ضيفه الجزيرة 2-1، في مواجهة اتسمت بالندية والاحتكاك البدني الكبير، في لقاء جمع بين رد اعتبار أصحاب الأرض لخسارتهم السابقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة واستعادة صدارة الترتيب مؤقتاً.

وجاءت المباراة، التي أقيمت على استاد راشد أمام أكثر من ألفي متفرج، مشحونة بالأحداث التحكيمية، حيث أشهر الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا عشرة بطاقات صفراء بواقع خمس لكل فريق، إلى جانب بطاقة حمراء للاعب شباب الأهلي سعيد عزت الله، ما عكس حدة الصراع بين الطرفين.

ودخل أصحاب الأرض المباراة بضغط مبكر تُرجم إلى هدف التقدم في الدقيقة 19 عبر سيزار سانتوس، الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك، مانحاً فريقه أفضلية مبكرة.

في المقابل، احتاج الجزيرة إلى وقت أطول لتنظيم صفوفه، قبل أن ينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق نبيل فقير من ركلة جزاء، أعادت المباراة إلى نقطة البداية ورفعت من نسقها في الدقائق الأخيرة.

ورغم الضغط الذي فرضه الجزيرة إلا أن شباب الأهلي أظهر قدرة على التعامل مع مجريات اللقاء، ونجح في استعادة التقدم عبر رأسية رينان فيكتور في الدقيقة 81، مستفيداً من كرة عرضية محكمة، ليؤمّن لفريقه النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة في المركز الثالث.