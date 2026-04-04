مجيدي: واثق 100% من بقاء البطائح في «المحترفين»

أكد مدرب فريق كلباء، العراقي غازي الشمري، أن فريقه كان يطمح لتحقيق الفوز على البطائح في المباراة التي جمعتهما، السبت، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ضمن الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أنه اعتبر أن نتيجة التعادل 2-2 تُعد عادلة للفريقين.

وقال الشمري، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن البطائح قدم مستوى جيداً، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية التي حدثت خلال اللقاء جاءت نتيجة الضغط النفسي على اللاعبين.

وأضاف: «رغم صعوبة المباراة على الفريقين، تمكن فريقي من الخروج بنتيجة التعادل وحصد نقطة رفعت رصيدنا إلى 22 نقطة».

ووجّه مدرب كلباء الشكر إلى لاعبيه على الجهد الذي قدموه، مؤكداً أن مواجهة فريق ينافس على الهبوط، مثل البطائح، تُعد صعبة، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تسببت في هدفي المنافس كانت نتيجة الضغط، رغم الأداء الفني الجيد الذي قدمه الفريق.

من جانبه، أكد مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، ثقته الكاملة في بقاء فريقه بدوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، لكنه يفتقد بعض الحظ.

وقال مجيدي، خلال المؤتمر الصحافي: «أنا واثق بنسبة 100% من بقاء الفريق، وسبق أن أكدت أننا سننهي الموسم في مركز أفضل، نظراً لثقتي الكبيرة في اللاعبين».

وأوضح أن الفريق عانى منذ بداية الموسم من مشكلة في الخط الهجومي، تفاقمت بعد رحيل اللاعب الكاميروني أناتولي بيرتراند، مشيراً إلى أن النادي تعاقد مع المهاجم الفرنسي سيكوليغا قادماً من كلباء، لكنه لم يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب بند في عقد الإعارة يمنعه من اللعب أمام فريقه السابق.

وشدد مدرب البطائح على أهمية التركيز خلال المباريات المقبلة، من أجل تحسين النتائج وضمان البقاء في دوري المحترفين.