النصر ينجو من الخسارة أمام الوحدة بهدف قاتل في الدقيقة 98

خطف فريق النصر تعادلاً قاتلاً أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، أمام نحو 1500 متفرج.

وفرّط «العنابي» في فوز كان في متناوله حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليكتفي بنقطة واحدة، بينما أنقذ «العميد» نفسه من خسارة جديدة في توقيت حاسم من الموسم.

وبدأ النصر المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 3 عبر زايد الزعابي، مستفيداً من ارتباك دفاعي في صفوف الضيوف، إلا أن الوحدة استعاد توازنه سريعاً وفرض إيقاعه، ليتمكن عمر خريبين من إدراك التعادل في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة أفضليته النسبية، ونجح في قلب النتيجة بعدما سجل كريستيان بنتيكي هدف التقدم في الدقيقة 54، ليضع فريقه على أعتاب استعادة نغمة الانتصارات.

ورفض النصر الاستسلام، وضغط في الدقائق الأخيرة حتى نجح في خطف هدف التعادل في اللحظات القاتلة، عندما سجل شيكنا دومبيا هدفاً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8)، ليحرم الوحدة من فوز ثمين.

وعزز عمر خريبين أرقامه المميزة أمام النصر، بعدما رفع مساهماته التهديفية إلى 13 هدفاً في آخر 12 مواجهة بين الفريقين (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، مؤكداً تأثيره الكبير في هذه المواجهات.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل النصر إلى 28 نقطة في المركز السادس.