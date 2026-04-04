كلباء يفقد تقدمه بهدفين.. ويكتفي بالتعادل أمام البطائح

فرّط فريق كلباء في تقدمه مرتين للمباراة الثانية على التوالي، ليكتفي بالتعادل أمام مضيفه البطائح بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألفي متفرج.

وتكرر السيناريو ذاته الذي شهده لقاء كلباء في الجولة الماضية أمام الشارقة، عندما فقد تقدمه بهدفين وخرج بالتعادل 2-2، في مؤشر واضح على معاناة الفريق في الحفاظ على تفوقه.

وافتتح سامان قدوس التسجيل لكلباء في الدقيقة 16، قبل أن يدرك البطائح التعادل عبر ألفارو أوليفيرا في الدقيقة 34. وعاد قدوس ليمنح فريقه التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 55، غير أن أصحاب الأرض نجحوا في العودة مرة أخرى، بعدما أحرز مروان فهد هدف التعادل في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 18 نقطة مستمراً في المركز قبل الأخير، فيما اكتفى كلباء بإضافة نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 22 نقطة متقدماً مؤقتاً إلى المركز الثامن.