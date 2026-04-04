اطمئنوا الإمارات بخير.. تزين استاد آل مكتوم في دبي خلال مواجهة النصر والوحدة

زينت لافتة تحمل عبارة "اطمئنوا الإمارات بخير"، استاد آل مكتوم في دبي الذي يحتضن مباراة النصر والوحدة، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين.

ونشرت رابطة المحترفين الإماراتية صورة اللافتة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" وعلقت عليها: "اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعلها آمنة مطمئنة مستقرة مزدهرة، دار خير وسلام ورخاء دائم".