منتخب «دراجات أصحاب الهمم» يحصد 10 ميداليات آسيوية

اختتم منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للمضمار، التي أقيمت بمدينة تاغايتاي في الفلبين، بتحقيق إنجاز مميز بعد أن رفع رصيده إلى 10 ميداليات ملونة، عقب حصد ميداليتين فضيتين في ختام المنافسات.

وجاءت الميداليتان الجديدتان في سباق المطاردة الفردية، حيث أحرز عبدالله البلوشي فضية سباق الرجال لفئة C4، بينما نالت سلامة الخاطري فضية سباق السيدات لفئة C5، ليؤكد الثنائي حضوره القوي في البطولة القارية.

وبهذه النتيجة، رفع البلوشي رصيده إلى خمس ميداليات متنوعة، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين، بينما وصلت الخاطري إلى خمس ميداليات أيضاً، منها ثلاث فضيات وبرونزيتان، في إنجاز يعكس المستوى الفني المتطور للدراجات الإماراتية في فئة أصحاب الهمم.

وقال مدرب منتخب الإمارات، محمد حسن المروى، إن النتائج المحققة تعكس حجم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال البطولة، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية على مختلف السباقات، إلا أن الإصرار والعزيمة كانا حاسمين في تحقيق هذه الحصيلة المميزة.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثّل خطوة مهمة في مسيرة الإعداد للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً مع اقتراب مشاركة المنتخب في سباق كأس «دو جيروني دل مار» في إيطاليا (تصنيف C1)، يومَي 11 و12 أبريل الجاري، والذي يمثّل فرصة مهمة لحصد النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.