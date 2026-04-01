حتا يواجه الحمرية.. و«مودرن سبورت» يصطدم بـ «بالم 365»

تُقام اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد، حيث يستضيف فريق حتا نظيره الحمرية عند الساعة 05:45 مساءً، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا.

وفي المباراة الثانية، يحتضن ملعب نادي مليحة المواجهة التي تجمع عند الساعة الثامنة مساءً بين فريقي مودرن سبورت (درجة ثالثة) وبالم 365 (درجة ثانية).

وتسعى الفِرَق الأربعة إلى تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية للبطولة في نسختها المعدّلة، التي تضم أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وكان فريق حتا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على فريق سيتي بنتيجة (6-3)، فيما بلغ الحمرية هذا الدور عقب انتصاره الكبير على «ليغينتوس إف سي» (7-0).

كما تأهل مودرن سبورت بعد فوزه على العروبة بركلات الترجيح (4-3)، بينما حجز «بالم 365» مقعده في نصف النهائي بفوزه على دبا الحصن (3-2).

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة كرة القدم والمراحل السنية، راشد حسن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، أن النادي يضع مسابقة كأس الاتحاد هدفاً رئيساً هذا الموسم، خاصة بعد بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال: «ندرك جيداً أن المواجهة لن تكون سهلة أمام منافس بحجم نادي حتا، لكننا نطمح بكل قوة إلى المنافسة على اللقب وتحقيق أول بطولة في تاريخ الفريق الأول، لإسعاد جماهيرنا».

وأضاف أن الطاقم الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية، وأن الجميع يركز في المرحلة الحالية على هدف واحد، هو تخطي حتا أولاً قبل التفكير في المباراة النهائية.