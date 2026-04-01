صافرة «آل علي» تترقب إعلان «فيفا» قائمة حكام مونديال 2026

تترقب صافرة الحكم الدولي في كرة القدم، عمر آل علي، الإعلان الرسمي للقائمة النهائية لقضاة الملاعب الذين سيديرون نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق، اعتباراً من يونيو المقبل، في ثلاث دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 منتخباً، علماً بأن عمر آل علي يوجد حالياً ضمن القائمة الموسعة للحكام المرشحين لإدارة مباريات المونديال المرتقبة، حيث شارك آل عمر في جميع الاختبارات التي أقامها «الفيفا» للحكام المرشحين.

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بدوره للإعلان عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات أكبر حدث كروي على مستوى العالم، بعدما أنهى جميع الاختبارات اللازمة التي تؤهل قضاة الملاعب المرشحين للوجود في هذا الحدث والمساهمة في إنجاحه وإخراجه في أجمل صورة ممكنة.

وشارك عمر آل علي أخيراً في الورشة التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم في الدوحة للقائمة المختصرة لحكام قارة آسيا، ضمن الحكام المُرشحين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتضم قائمة الحكام المُرشحين عن قارة آسيا، إلى جانب عمر آل علي، القطريين عبدالرحمن الجاسم وسلمان فلاحي، والعُماني أحمد الكاف، والياباني يوسوكي أراكي، والسعودي خالد الطريس، والأسترالي علي رضا فغاني، والأردني أدهم مخادمة، والصيني ما نينغ، والأوزبكي إليجيز تاتاشيف.

وفي حال اختياره ضمن القائمة النهائية لحكام المونديال، فإن عمر آل علي سيكون ثالث حكم ساحة إماراتي يوجد في كأس العالم بعدما كان قد سبقه كل من حكمي الساحة السابقين علي بوجسيم الذي وُجد في كأس العالم في ثلاث مرات في 1994 في أميركا و1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ومحمد عبدالله حسن الذي وُجد في كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

من جانبه وصف الحكم الدولي المساعد السابق في كرة القدم، أحمد الشامسي، زميله الحكم الدولي عمر آل علي بأنه حكم طموح ويتميز بقوة الشخصية واللياقة البدنية والدراية التامة بقانون التحكيم بجانب كونه حكماً صغير السن، مشدداً على أن إمكانات آل علي كحكم مميز تؤهله للوجود ضمن نخبة حكام كأس العالم، مؤكدا أنه يتمنى مشاهدته في المونديال، مشيراً إلى أنه من واجب الجميع دعم عمر آل علي في مشواره المقبل من أجل تمثيل التحكيم الإماراتي.

وأضاف أحمد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي فقد تزامنت مع عمر آل علي في بدايات مشواره في التحكيم من خلال إدارة المباريات معاً، وهو حكم مميز وقد كان منذ البداية يعد من مشاريع المستقبل في التحكيم، وقد تدرج في التحكيم حتى حصل على الشارة الدولية، وهو حالياً ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026».

وأكمل أحمد الشامسي: «عمر آل علي بحاجة إلى دعم الجميع له في مشواره المقبل بداية من اتحاد الكرة وكذلك من الرياضيين والإعلام».

وأشار الشامسي إلى أنه لولا مستوى التحكيم المميز الذي ظهر به الحكم عمر آل علي في الفترة الماضية والإمكانات التحكيمية التي يتميز بها لما تم اختياره ضمن القائمة الموسعة للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة.

وأكد أحمد الشامسي دعمه الكبير للحكم عمر آل علي خلال المرحلة المقبلة في مسيرته التحكيمية.

