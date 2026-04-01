اتحاد الكاراتيه يُوصي باستمرار بطولاته وفق الخطة المعتمدة

ناقش اتحاد الكاراتيه تفاصيل استضافة الدوري العالمي للشباب في نسخته الجديدة 2027، بعد النجاحات التي حققتها البطولة في نسخة 2026، واستضافتها إمارة الفجيرة في فبراير الماضي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، بمقره في دبي، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، راشد عبدالمجيد آل علي، ورئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد، مريم الشامسي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، والمدير التنفيذي للاتحاد، الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري.

كما أوصى الاجتماع باستمرارية بطولات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 وفق الخطة المعتمدة.

واستهل الاجتماع، بتقديم اللواء الرزوقي الشكر والتقدير لجميع اللجان المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب، عقب النجاحات التي حققتها النسخة الأخيرة، فبراير الماضي، وأقيمت في مجمع زايد الرياضي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا، وفرق العمل، وكل الجهود الداعمة، مشيداً بالمستوى التنظيمي الذي أسهم في تقديم نسخة استثنائية جديدة، عكست المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، وسط إشادة واسعة من المشاركين والحضور.