اتحاد كرة الطائرة ينعى الحكم يحيى عنبر بعد 10 أيام من اعتزاله

نعى اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، في بيان رسمي، صدر أمس، الحكم الدولي، المصري يحيى عنبر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 59 عاماً، بعد رحلة علاج خاضها خارج الدولة، في خبر شكّل صدمة كبيرة داخل أوساط الكرة الطائرة.

ويُعد الراحل من الرواد الأوائل في مجال تحكيم الكرة الطائرة في البطولات المحلية الإماراتية، إذ بدأ مسيرته في إدارة المباريات عام 1997، واستمر في عطائه من دون انقطاع لما يقرب من ثلاثة عقود، رسّخ خلالها مكانته كأحد أكثر الحكام خبرة وكفاءة، قبل أن يضطر إلى التوقف مع بداية الموسم الحالي، بسبب ظروفه الصحية التي استدعت سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة الطائرة أن الراحل، بعد عودته من رحلة العلاج، حرص على التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد، إذ بعث برسالة مؤثرة، أبلغهم فيها قراره باعتزال التحكيم، موضحاً أنه رغم تحسن حالته الصحية، فضّل الابتعاد عن ضغوط العمل، واتخاذ خطوة التقاعد، رغبةً في التفرغ لراحته واستقرار وضعه الصحي.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا القرار قوبل بمحاولات حثيثة من بعض مسؤولي الاتحاد لإقناعه بالعدول عنه، نظراً لما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة في الساحة التحكيمية، إلا أن الراحل تمسك بقراره، مفضلاً إنهاء مسيرته الطويلة بإرادته، بعد سنوات حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأضاف: «يحيى عنبر ظل على تواصل دائم مع زملائه في الاتحاد خلال الأيام الأخيرة، من خلال رسائل عبر تطبيق واتس أب، تبادل معهم الأحاديث الودية، واطمأن على سير العمل، قبل أن يفاجأ الجميع بنبأ وفاته، في لحظة مؤلمة اعتُبرت خسارة كبيرة، ليس فقط للكرة الطائرة، بل للرياضة بشكل عام».

وخلال مسيرته شارك الراحل في إدارة أكثر من 300 مباراة دولية وعالمية، كما كان حاضراً بشكل دائم في البطولات التي استضافتها دولة الإمارات، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، حيث لم يتغيب عن أي حدث مهم، ما جعله اسماً ثابتاً في كبرى المنافسات، ومحط ثقة المسؤولين والمنظمين.