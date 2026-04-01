انتصاران لأندية الشارقة في ختام «تمهيدي» دوري الطائرة للسيدات

اختتمت أندية الشارقة لرياضة المرأة مشاركتها في الدور التمهيدي من دوري السيدات للكرة الطائرة 2026، بتحقيق انتصارين مستحقين لنادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي خورفكان الرياضي للمرأة، في ختام مرحلة الإياب، بما يعكس جاهزية الفريقين لخوض منافسات خروج المغلوب (الدور ربع النهائي).

وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة فوزاً نظيفاً على فريق لينكس بنتيجة (3-0)، السبت الماضي على صالة النادي. وفي المقابل واصل نادي خورفكان الرياضي للمرأة نتائجه الإيجابية، بعدما تغلّب على أكاديمية سنتركس فالكون بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أُقيمت يوم الأحد على صالة نادي خورفكان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة مباشرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.