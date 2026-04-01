فاطمة المري تحصد لقب «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

فازت الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري بلقب كأس الإسطبلات الخاصة، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 227 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة.

ونالت فاطمة المري المركز الأول على صهوة الجواد «سيليبريتا» المملوك لـ«إسطبلات إس إم الخاصة»، حيث جاءت في المركز الـ16 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، ثم قفزت إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن تحسم الصدارة في المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلة زمناً إجمالياً قدره 4:14:50 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس إبراهيم علي سبيل، على صهوة الجواد «فارزيبوس كابيرات» المملوك لـ«إسطبلات ماب»، إذ احتل المركز الـ20 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية، ثم واصل تقدمه ليحتل المركز الخامس في المرحلة الثالثة، وأنهى السباق في المركز الثاني بزمن بلغ 4:15:22 ساعات.

وحصل الفارس سهيل علي الغيلاني على المركز الثالث، على صهوة الجواد «إس دبليو كولما آليف» المملوك لـ«إسطبلات إس إس الخاصة»، حيث جاء في المركز الثاني في المرحلة الأولى، وحافظ على المركز الثاني في المرحلة الثانية، واستمر في المركز الثاني خلال المرحلة الثالثة، قبل أن ينهي السباق في المركز الثالث بزمن بلغ 4:19:12 ساعات.

