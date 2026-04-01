155 خيلاً من 12 دولة تُشارك في بطولة دبي الدولية للجواد العربي

اعتمدت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة، بشكل رسمي، مشاركة 155 خيلاً من 12 دولة في منافسات النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تنطلق بعد غد، وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وتبلغ جوائزها المالية أربعة ملايين دولار.

وتضم قائمة الدول المشاركة الإمارات وقطر وسلطنة عُمان، والأردن ولبنان وسورية، ومصر والعراق وفلسطين، وسويسرا وبورتوريكو والصين.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن قائمة الدول المشاركة تعكس تنوعاً جغرافياً وثقافياً مميزاً، وتؤكد المكانة العالمية المرموقة التي رسختها البطولة على مدار سنوات طويلة، لتصبح واحدة من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في جمال الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وأضاف البيان «أن الخيول التي تم اعتماد مشاركتها بشكل رسمي سبق أن حصلت على العديد من الجوائز العالمية في هذا المجال، في منافسات الخيول العربية الأصيلة، بما يؤكد أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على صعيد المنافسات».

وأشار البيان، إلى أن هناك شخصيات لافتة من الخبراء والمختصين وعشاق هذه الرياضة التراثية العريقة، أعلنوا رغبتهم في حضور المنافسات، نظراً إلى نجاح بطولة دبي الدولية للجود العربي في استقطاب أفضل السلالات وأرقى مستويات التنافس، فضلاً عن أن البطولة تُسهم كذلك في تعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين، ودعم جهود الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وتطويرها، بما ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لهذا الموروث الثقافي والتاريخي العريق».

وتُعدّ بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أعرق وأهم البطولات في هذا المجال، إذ تمثّل منصة رئيسة لعرض أجمل وأندر الخيول العربية الأصيلة، وتوفر فرصة للملاك والمربين للتنافس وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في تقييم الجمال، والتي تشمل الشكل العام، وتناسق الجسم، وحركة الخيل، ونقاء السلالة.

وجهة عالمية رائدة

أكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الدولي الكبير على المشاركة في البطولة يعكس الثقة المتزايدة بمكانتها، ودورها الحيوي في دعم رياضة جمال الخيول العربية، إضافة إلى إسهامها في تعزيز موقع إمارة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في تنظيم الفعاليات الكبرى والمتخصصة، خصوصاً تلك التي تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والاحترافية والتنظيم العالمي من جهة أخرى.