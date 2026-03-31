«الأولمبي» يتفوق على عُمان ودياً.. ويعزز جاهزيته لـ «الآسياد»

فاز المنتخب الأولمبي على شقيقه العُماني 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء تحت أمطار غزيرة على استاد طحنون بن محمد، ضمن معسكره الإعدادي الجاري في العين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقررة في اليابان خلال سبتمبر المقبل.

واكتسبت المواجهة أهمية إضافية كونها الأولى للمنتخب الأولمبي بعد قرار دمج عدد من لاعبي منتخب الشباب، في إطار توجه فني يهدف إلى توسيع قاعدة الخيارات وتعزيز التجانس قبل الاستحقاق القاري.

وافتتح المنتخب الأولمبي التسجيل في الدقيقة 27 عبر جونيور نداي، قبل أن يدرك المنتخب العُماني التعادل «31» من ركلة جزاء نفذها يوسف الشبيبي. وفي الشوط الثاني، استعاد «الأبيض الأولمبي» تقدمه «66» بواسطة سيف الكعبي، قبل أن يحافظ على أفضليته بفضل تصدي الحارس راشد سالم لركلة جزاء «68» نفذها عبدالهادي المنوري. وعزز جونيور نداي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني «71» ليؤكد تفوق المنتخب الأولمبي في مباراة شهدت اختبارًا فنيًا مهمًا للعناصر الجديدة والقديمة على حد سواء.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه التجربة في رفع جاهزية الفريق، لا سيما من ناحية الانسجام والتوازن التكتيكي، قبل خوض غمار المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية.