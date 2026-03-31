حمدان المنصوري يظفر بكأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

فاز الفارس حمدان أحمد بن حرمش المنصوري بلقب كأس اليمامة، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 146 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونال حمدان المنصوري المركز الأول في السباق المخصص للأفراس، على صهوة الفرس «إس دبليو جاشيفا» المملوكة لـ«إسطبلات إم 7»، حيث جاء في المركز الثاني في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتراجع إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وجاء في المركز الخامس في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بينما قفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 4:18:18 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» المملوكة لـ«إسطبلات إف 3»، إذ احتل المركز الـ12 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الـ10 في المرحلة الثانية، وجاء ثامناً في المرحلة الثالثة، وأنهى السباق في المرحلة الرابعة بحصوله على المركز الثاني بزمن بلغ قدره 4:18:21 ساعات.

وحصل الفارس فارس أحمد المنصوري على المركز الثالث على صهوة الفرس «إس دبليو جوركا» المملوكة لـ«إسطبلات إم 7»، حيث جاء في المركز الرابع في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، وتراجع إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة، قبل أن ينهي السباق في المركز الثالث بزمن بلغ 4:18:22 ساعات.

