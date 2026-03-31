19 لاعباً في المنتخب أعمارهم أقل من 30 عاماً

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، ركّز في اختياراته للقائمة الجديدة، التي ضمّت 24 لاعباً خلال المعسكر الذي اختُتم، أمس، في أبوظبي، على عناصر شابة استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها كأس الخليج الـ27، المقررة بالسعودية في سبتمبر المقبل، وكذلك نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة أيضاً في السعودية خلال الفترة من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير 2027.

ولوحظ أن القائمة ضمّت 19 لاعباً تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وثلاثة لاعبين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ولاعبين اثنين فقط يتجاوز عمرهما 35 عاماً.

كما لوحظ أنه من بين الـ19 لاعباً، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، هناك 10 لاعبين دون 25 عاماً، وهو ما يُعد مؤشراً إلى أن المدرب كوزمين سيعتمد خلال المرحلة المقبلة على عناصر شابة وصغيرة السن، خصوصاً على صعيد التحضير للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

ويُعد الحارس علي خصيف (38 عاماً) أكبر لاعبي المنتخب سناً، يليه الحارس عادل الحوسني (36 عاماً)، وساشا (32 عاماً)، وكلّ من نيكولاس خيمينيز وسهيل سعيد (30 عاماً).

ويُعتبر كلٌّ من حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي (22 عاماً)، ولاعبي الجزيرة ريتشارد أكونور (22 عاماً) ومامادو كوليبالي (22 عاماً)، ولاعب الظفرة ليوناردو أميسيميكو (22 عاماً)، الأصغر سناً في المنتخب.

يُذكر أن قائمة المنتخب الأخيرة شهدت غياب مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يمثلون ركائز أساسية في التشكيلة، مثل حارس مرمى العين خالد عيسى، ولاعبي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا، ولاعب الوصل فابيو دي ليما، ولاعب الوحدة علاء الدين زهير، وغيرهم.

من جانبه، قال المحلل الرياضي، عادل محمد الحمادي، إنه رغم أن المنتخب ليست لديه استحقاقات خارجية قريبة، فإن هذا المعسكر يُعد فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات لاعبيه، خصوصاً العناصر التي انضمت للمنتخب لأول مرة.

وأضاف الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أن «معدل أعمار اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة وصغر سنهم يُعد أمراً إيجابياً، كونهم يتم إعدادهم لخطة طويلة الأجل، خصوصاً على صعيد المشاركة في كأس آسيا 2027، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030».

واعتبر الحمادي أن «الوجوه الجديدة تُمثل إضافة كبيرة للمنتخب، وتمنح المدرب كوزمين خيارات فنية عديدة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الأسماء التي تم اختيارها قدّمت مردوداً فنياً مميزاً مع فرقها في الفترة الأخيرة».

وتابع الحمادي: «علينا الانتظار لنرى كيف سيكون أداء العناصر الحالية في المنتخب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً على الصعيد القاري، في مواجهة منتخبات كبيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والعراق، وهل بإمكان هذه العناصر تقديم مردود فني مميز كما قدمته مع فرقها في المسابقات المحلية أم لا؟».