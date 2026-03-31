«الأبيض» يهزم غلف يونايتد برباعية ودياً

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، على فريق غلف يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية، التي جمعتهما على استاد مدينة زايد الرياضية، في ختام معسكره الداخلي، الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، ضمن فترة التوقف الدولي، وأحرز أهداف المنتخب كل من يوري سيزار (هدفان)، وهدف لكل من حارب عبدالله وعلي صالح.

شهد المباراة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، والنائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالمحسن الدوسري وفهد الحوسني ويحيى المطروشي وأمل بوشلاخ، والأمين العام للاتحاد محمد الظاهري.