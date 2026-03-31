مشجعة أرجنتينية: دبي مختلفة عن أي مكان في العالم.. وصنعتُ أجمل لحظات حياتي

كشفت مغنية الأوبرا الدولية والمشجعة الأرجنتينية، هايديه دابوستي، التي شاركت في حفلات افتتاح بطولات رياضية، عن ارتباطها الكبير بالإمارات، مؤكدة أن دبي صنعت أجمل لحظات حياتها، وحملت ذكريات خصوصاً وتجارب استثنائية امتدت سنوات، منذ زيارتها الأولى وحتى اليوم.

وتُعدّ دابوستي من الأسماء البارزة في عالم الأوبرا، بخبرة تجاوز 27 عاماً، حيث جمعت بين الفن الراقي والشغف بالرياضة، ونجحت في تكوين علاقة مميزة مع المجتمع الرياضي في الإمارات، من خلال مشاركاتها المتكررة في الفعاليات، وحضورها المستمر في دبي التي وصفتها بأنها «مدينة مختلفة عن أي مكان في العالم»، كما برزت بعد تأدية النشيد الوطني الإماراتي بطريقة مذهلة لاقت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دابوستي، التي تحمل أيضاً الجنسية الإيطالية، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت زيارتي الأولى للإمارات في عام 2018، ومنذ اللحظة الأولى شعرت بأنني أمام دولة مختلفة تماماً عن أي مكان زرته من قبل. سافرت إلى العديد من الدول، لكن دبي والإمارات بشكل عام لها طابع خاص ومميز للغاية».

وأضافت: «أحببت دبي كثيراً، ليس بسبب جمالها فقط، ولكن أيضاً لما لمسته من اهتمام واضح بالإنسان، سواء في التعليم أو الصحة أو جودة الحياة بشكل عام. هناك شعور دائم بالأمان، وهذا ما يجعل أي شخص يرغب في العيش هنا».

وتابعت: «زرت العديد من الأماكن في دبي، مثل برج خليفة أكثر من 10 مرات، وجرّبت القفز المظلي (سكاي دايف)، وكانت تجربة مذهلة، كما أنني أعشق الخيل منذ الصغر مثل والدي، لذلك وجدت في دبي بيئة رائعة تهتم بهذه الرياضة التي أحبها كثيراً».

وعن أبرز ذكرياتها، قالت: «لدي كثير من اللحظات الجميلة في دبي، منها احتفالي بعيد ميلادي هناك، وهو ما سأكرّره هذا العام أيضاً في أكتوبر. دبي بالنسبة لي ليست مجرد مدينة، بل هي مكان أعود إليه دائماً بشغف كبير».

وكشفت دابوستي عن كواليس غنائها النشيد الوطني الإماراتي، قائلة: «كنت موجودة في إكسبو 2020 دبي بدعوة من السفير الأرجنتيني، وخلال الفعالية طُلب مني أداء النشيدين الإماراتي والأرجنتيني. كانت مفاجأة بالنسبة لي، خصوصاً أنني قدمت النشيد الإماراتي دون موسيقى في البداية، وبأسلوب أوبرالي».

وأضافت: «كنت حريصة على تقديم النشيد بالإحساس والاحترام نفسهما، وأعتقد أنني وُفّقت في ذلك. هذه اللحظة تُعدّ من أفضل اللحظات في حياتي، لأنها كانت مليئة بالفخر والتقدير لدولة الإمارات».

وأكدت: «تعلمت النشيد الوطني الإماراتي لأنني أكن احتراماً كبيراً لهذه الدولة، وبالنسبة لي لم يكن مجرد أداء فني، بل رسالة تقدير وحب لدولة أعطت الكثير لكل من يعيش على أرضها أو يزورها».

وعن زياراتها المتكررة، قالت: «أزور الإمارات مرتين سنوياً، ولدي العديد من الأصدقاء في دبي، وفي كل مرة أعود أشعر بأنني في بيتي، وهذا شعور لا يمكن أن أجده بسهولة في أي مكان آخر».

وأوضحت: «على الرغم من أنني أحمل الجنسيتين الإيطالية والأرجنتينية، فإن الإمارات تظل بالنسبة لي دولة مختلفة، بل أعتبرها من أفضل دول العالم، لما تقدّمه من بيئة مثالية للحياة والعمل والرياضة».

واختتمت حديثها برسالة إلى شعب الإمارات، قائلة: «أنتم محظوظون بالعيش في دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، وتهتم بالإنسان في كل تفاصيل حياته. أتمنى لكم دائماً المزيد من التقدّم، وأؤكد أن الإمارات ستظل نموذجاً عالمياً للنجاح والتطور».

وأضافت: «السر في تميز الإمارات هو القيادة الحكيمة، والرؤية الواضحة التي جعلت منها وجهة يحلم الجميع بالوصول إليها، وأنا دائماً أشعر بالسعادة بمجرد التفكير في زيارتي القادمة إليها».

