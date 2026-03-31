تعديلات جديدة على قائمة حكام بطولة دبي للجواد العربي

أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات الخيول العربية الأصيلة عن إجراء تعديلات على القائمة المعدّلة لحكام النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، المقررة إقامتها في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من أبريل المقبل.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز وأعرق بطولات جمال الخيول العربية الأصيلة على المستويين المحلي والدولي، إذ تمثل محطة رئيسة تستقطب نخبة مُلاك الخيول وكبرى الإسطبلات من مختلف أنحاء العالم، لعرض أجود السلالات والتنافس على الألقاب.

وضمت القائمة الجديدة تسعة حكام، يمثلون سبع دول، هم: تاماش رومباور (المجر)، وإريك غير (فرنسا)، وروبي دن هارتوغ (هولندا)، وميكاييلا فايدنر وكلوديا داريوس (ألمانيا)، وإيرينا شتيلغر (روسيا)، وإلياس فرج (البحرين)، إلى جانب تيري هولمز وجو بولو (الولايات المتحدة الأميركية).

وأكدت اللجنة، في بيان صحافي، التزامها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في عمليات التحكيم، بما يعزز من مكانة البطولة كإحدى أهم الفعاليات العالمية في مجال جمال الخيول العربية الأصيلة، مشيرة إلى حرصها على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تواكب السمعة العالمية لإمارة دبي، وتدعم استمرارية الحدث وتطوره على الساحة الدولية.