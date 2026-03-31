دوري المحترفين يقترب من الهدف الـ 9000

يقترب دوري المحترفين لكرة القدم من تسجيل الهدف الـ9000 في تاريخه، منذ انطلاق نسخته الأولى موسم 2008-2009، بعدما سُجِّل مع نهاية الجولة الـ20 الماضية إجمالي 8988 هدفاً.

ونجح دوري المحترفين، مع نهاية نسخته الـ16 الموسم الماضي، في بلوغ إجمالي 8609 أهداف، قبل أن تشهد نسخته الـ17 الحالية، وعلى مدار 140 مباراة، نجاح لاعبي الأندية بهزّ الشباك في 379 مناسبة، ما جعله على بُعد 12 هدفاً من رقم 9000 الذي يتوقع تخطيه في الجولات المقبلة.

ويتربع نادي العين على قائمة أكثر أندية دوري المحترفين إحرازاً للأهداف بإجمالي 905 أهداف، ما يعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها «الزعيم»، مدعوماً بتألقه على مدار تاريخ الدوري، واحتفاظه حتى الآن بكونه الفريق الأكثر إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة، إذ حقق العين ذلك في موسم 2012-2013، بوصوله إلى شباك المنافسين بعدد 74 هدفاً، فيما يُعد كلباء أقل فريق تسجيلاً في نسخة واحدة، وجاء ذلك في موسم 2014-2015 برصيد 17 هدفاً فقط.

ويأتي الجزيرة في وصافة أكثر أندية دوري المحترفين زيارةً للشباك بإجمالي 892 هدفاً، تأكيداً لقيمة الأسماء التي مثلت الفريق، ومن أبرزها نجمه السابق علي مبخوت، الذي تكفل بمفرده بتسجيل 218 هدفاً بقميص الجزيرة، بنسبة قاربت 25% من إجمالي أهداف النادي في المحترفين.

ورغم الغزارة الهجومية لفريق شباب الأهلي في موسمه الحالي ونجاح لاعبيه في هز شباك منافسيهم في 48 مناسبة، فإن شباب الأهلي لايزال يحتفظ بالمركز الثالث على صعيد أكثر الأندية تسجيلاً في تاريخ دوري المحترفين بإجمالي 832 هدفاً، متبوعاً بالوحدة برصيد 786 هدفاً، والوصل خامساً بإجمالي 675 هدفاً.

لابا كودجو يقترب من الإنجاز الكبير

يقترب نجم نادي العين، التوغولي لابا كودجو، متصدر ترتيب هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 19 هدفاً، من إنجاز جديد يعزز مكانته كأكثر اللاعبين تتويجاً بلقب الهداف في تاريخ «المحترفين»، وذلك رهناً بقدرته على إنهاء الموسم الحالي في الصدارة، بعدما حقق اللقب في أربع مناسبات سابقة مواسم: 2018-2019 و2021-2022 و2022-2023 و2024-2025.

ويتفوق لابا كودجو حتى الآن بفارق خمسة أهداف عن ملاحقه، الدولي السوري ومهاجم الوحدة عمر خريبين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 هدفاً.

ويُعد النجم علي مبخوت أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة، بعدما تصدر هدافي موسم 2015-2016 بإجمالي 33 هدفاً.

شباب الأهلي أمام رقم قياسي جديد

يحتفظ شباب الأهلي هذا الموسم بحظوظه في إمكانية تحطيم الرقم القياسي لأقوى خط دفاعي في تاريخ الدوري، بعدما اكتفت شباك «الفرسان»، على مدار 20 جولة، بتلقي سبعة أهداف فقط، ما يعزز فرص تحطيم الرقم السابق المسجل باسم نادي الوحدة في موسم «2009-2010»، عندما استقبلت شباك «العنابي» 15 هدفاً فقط، في المقابل، يُعد «الشعب»، قبل دمجه مع الشارقة، أكثر فريق استقبلت شباكه أهدافاً في نسخة واحدة، إذ بلغ عددها 71 هدفاً.