«10 ثلاثيات» تهدي سلة شباب الأهلي انتصاراً صعباً على الشارقة

لعبت الرميات الثلاثية دوراً حاسماً في منح شباب الأهلي انتصاراً صعباً على مستضيفه الشارقة، بفارق خمس نقاط (88-83)، أول من أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة إياب «البلاي أوف»، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة.

وفي الجولة نفسها، فاز النصر على البطائح (86-76).

وسجل لاعبو شباب الأهلي 10 رميات ثلاثية ناجحة (30 نقطة)، تناوب عليها كل من الدوليين عمر العامري وقيس عمر وحامد عبداللطيف، بجانب المحترفين الأميركيين ديشوندري واشنطن وبرايون ألين، فيما اكتفى لاعبو الشارقة بتسجيل خمس رميات ثلاثية.

ونال شباب الأهلي الأفضلية في الربعين الأول والثاني (27-21 و22-21)، فيما لم يوفق الشارقة في العودة بالمباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (23-22 و18-17).

بدوره، فرّط البطائح في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً (26-23)، قبل أن يستعيد النصر اتزانه في الربعين الثاني والثالث (27-15 و19-17).

وعزز شباب الأهلي صدارته الترتيب العام لمرحلة «البلاي أوف» بالعلامة الكاملة، ورصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن النصر بالمركز الثاني، في تراجع للشارقة إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن البطائح الرابع.

وتتجه الفِرَق الأربعة، بعد غدٍ، لخوض الجولة السادسة والختامية من «البلاي أوف»، حين يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، ولقاء الجارين البطائح والشارقة على صالة نادي الأخير.