مريم الشامسي عضواً في «لجنة المرأة» بالاتحاد الدولي للكاراتيه

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه عن تعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد، مريم الشامسي، عضواً في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن «تعيين مريم الشامسي عضواً في لجنة المرأة في الاتحاد الدولي للعبة، يأتي تقديراً لمؤهلها العلمي، وكفاءتها العالية، وخبراتها في التخطيط الاستراتيجي، في ظل سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والإسهامات المميزة في تطوير رياضة الكاراتيه».

وأضاف البيان أن «الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل الدولية، كما يعزز حضور المرأة الإماراتية، ودورها الريادي في المجال الرياضي».

وتمنى اتحاد الكاراتيه، في ختام بيانه، التوفيق لمريم الشامسي في مهامها الجديدة، ومواصلة تحقيق الإنجازات، ورفع اسم دولة الإمارات عالمياً في المحافل الدولية.