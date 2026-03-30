قائد فريق العين بندر الأحبابي يرحل عن «الزعيم» برسالة مؤثرة

أعلن قائد فريق العين، بندر الأحبابي، رحيله عن صفوف الفريق، بعد تلقيه رسالة من إدارة ناديه، مشيراً إلى أنه سيتم فسخ العقد بينه وبين النادي بالتراضي، وذلك بعد أيام من لقاء أجراه مع «الإمارات اليوم»، أوضح فيه أن سبب غيابه خلال الفترة الماضية يعود إلى وجوده في الخدمة الوطنية، وأنه سيجلس مع الإدارة لمناقشة مستقبله.

وقال الأحبابي في رسالة عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «وصلتني رسالة محزنة ومؤثرة جداً في حياتي، ولكن هذه سنة الحياة، ووقت صعب لكل شخص يشعر بهذا الإحساس. رسالة من النادي تفيد بأنه ليس بحاجة إلى خدماتي في الفترة المقبلة، وسيتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي».

وأضاف: «نادي العين لم يكن مجرد فريق بالنسبة لي، بل كان طفولتي، وأحلامي الأولى، والمكان الذي كبرت فيه خطوة بخطوة، وتعلمت فيه معنى الالتزام، ومعنى القميص، ومعنى أن تلعب باسم جمهور كبير وعظيم».

وتابع: «من أول يوم ارتديت فيه شعار النادي وأنا طفل، كنت أحلم بأن أكبر وأمثل هذا الكيان بكل فخر، واليوم وأنا أكتب هذه الكلمات أشعر أن جزءاً كبيراً من عمري أودّعه، وليس مجرد نادٍ».

وواصل: «مرت سنوات كثيرة بين التدريبات، والتعب، والفرح، والخسارة، والضحكات مع زملائي، ونظرات الفخر من أهلي، وكلها كانت تحت اسم نادي العين. عشت هنا أجمل لحظات عمري، وتعلمت أشياء لا تُكتسب إلا في مكان تحبه من قلبك».

وأضاف: «قد تكون لحظة الوداع صعبة، وربما تعجز الكلمات عن وصف ما بداخلي، لكن ما أستطيع قوله إنني كنت دائماً أقاتل من أجل هذا الشعار، وأسعى لأن أكون على قدر اسم نادي العين وجمهوره العظيم».

وأكمل: «أشكركم أنتم يا جمهور العين على كل كلمة دعم، وعلى كل تشجيع، وعلى كل لحظة جعلتموني أشعر فيها أنني واحد منكم. دعمكم كان أكبر دافع لي، وهذا أمر لن أنساه طوال حياتي».

وواصل: «أشكر سيدي ومعلمي وقائدي وملهمي، سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، فهو كلمة السر في حياتي ومسيرتي، وكلمة “شكراً” لن توفيك، الله يحفظك سيدي، وأشكر الشيخ سلطان بن حمدان على دعمه ووقفته مع الفريق في الصغيرة والكبيرة دائماً باهتمامه اللامحدود وحرصه على كل لاعب وعلى حرصه لفرحة الجمهور دائماً شكراً سيدي».

واختتم: «نادي العين سيظل جزءاً مني مهما حدث، وسأبقى فخوراً بأنني كنت لاعباً في هذا النادي، وفخوراً أكثر بأنني بدأت فيه طفلاً صغيراً وكبرت فيه قائداً لهذا الكيان».

يذكر أن عقد اللاعب كان ينتهي في صيف 2027.