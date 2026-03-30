منتخب الإمارات يهزم غلف يونايتد ودياً

فاز منتخب الإمارات لكرة القدم اليوم الإثنين على فريق غلف يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد مدينة زايد الرياضية ي ختام معسكره الداخلي الذي أقيم في العاصمة أبوظبي ضمن فترة التوقف الدولي استعداداً للمشاركات الكروية المقبلة.

واحرز أهداف المنتخب كل من يوري سيزار (هدفين)، وهدف لكل من حارب عبدالله وعلي صالح.

شهد المباراة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني ويحيى خلف المطروشي وأمل حسن بوشلاخ، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري.