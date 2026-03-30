لاعب الفجيرة محمد ديوب يستغرب سحب كأس إفريقيا من السنغال.. وينتقد حكم النهائي

استغرب لاعب الفجيرة، السنغالي محمد ديوب من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بسحب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، واصفاً ذلك بأنه «قرار مجحف» بحق «أسود التيرانغا»، مؤكداً أن منتخب بلاده يستحق التتويج بالبطولة القارية.

وقال ديوب لـ«الإمارات اليوم»: «ما حدث خلال المباراة كان مثيراً للجدل للغاية، فرغم أن منتخب السنغال غادر الملعب، فإن هذا ليس سبباً كافياً لسحب الكأس»، مشيرا إلى أن «حكم المباراة لم يكن دقيقا في قراراته، واتخذ قرارات مؤثرة لم تكن صحيحة، خاصة لصالح أصحاب الأرض».

يُذكر أن المباراة النهائية لكأس أفريقيا، لصالح السنغال بهدف نظيف، وشهدت أحداثاً خارج النص في الدقائق الأخيرة، بعد أن احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المغرب، ما أثار احتجاج لاعبي السنغال الذين اعتبروا القرار غير صحيح، وتصاعدت الاحتجاجات إلى حد مغادرة الملعب ورفض اللعب، قبل استكمال المباراة لتضيع ضربة الجزاء من اللاعب ابراهيم دياز، وتسجيل السنغال هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول والفوز لاحقاً باللقب.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في بيان سابق بأن "لجنة الاستئناف في الاتحاد قررت تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية، على أن تسجل نتيجة المباراة 3-0 لصالح المغرب".