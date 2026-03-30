تعيين مريم الشامسي عضوة بلجنة المرأة في الاتحاد الدولي للكاراتيه

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه تعيين عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه مريم الشامسي، عضوة في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي، تقديراً لكفاءتها وخبراتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وسجلها الحافل بالإسهامات في تطوير رياضة الكاراتيه.

وأكد اتحاد الإمارات للكاراتيه أن هذا التعيين يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، ويعزز من حضور المرأة الإماراتية ودورها في تطوير القطاع الرياضي.