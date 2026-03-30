تتويج الفائزين ببطولة الألعاب العالمية للإيرسوفت في أبوظبي

اختتمت في أبوظبي فعاليات بطولة الألعاب العالمية للإيرسوفت 2026، التي أقيمت بمشاركة 60 فريقاً يمثلون أكثر من 20 دولة، في "twofour54" بمنطقة السمحة، إذ تم تنظيم المنافسات في فئتي سبيد سوفت والإيرسوفت التكتيكي، وسط حضور جماهيري لافت.

ونال فريق "يونيون" من بلجيكا صدارة فئة سبيد سوفت، تلاه ثانياً فريقا "ليجيون"، وثالثاً فريق " راش" من المملكة المتحدة على الترتيب.

وفي فئة الإيرسوفت التكتيكي، تصدر فريق "راش" من المملكة المتحدة، ثم فريق "بيتا إف بي آي" من كازاخستان ثانياً، ثم فريق "ميركوت" من تركيا ثالثاً.

كما شهدت المنافسات نتائج إيجابية لفرق الإمارات في الفئتين وتواجدها ضمن المراكز العشر الأولى، إذ جاء فريق "زيرو آور هانترز" في المركز العاشر لفئة سبيد سوفت، وتواجد فريق "بريداتورز الإمارات" في المركز الخامس، وفريق "زيرو آور هانترز" في المركز التاسع، وفريق "ليفل زيرو رايدرز"في المركز العاشر، في فئة الإيرسوفت التكتيكي.

وأكد فلاح الكعبي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لرياضة الإيرسوفت، أن نجاح الحدث من خلال عدد الفرق المشاركة والحضور الجماهيري الكبير جاء نتاج دعم الشركاء والرعاة، والتكامل الكبير بين اللجان المنظمة، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لاستضافة البطولات النوعية، وتطوير رياضة الإيرسوفت بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.