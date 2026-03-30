فيتزباتريك يقتحم قائمة "التوب 10" في السباق إلى دبي للغولف

حقق الإنجليزي أليكس فيتزباتريك أول ألقابه في جولة "دي بي ورلد" للغولف، بعدما توج بلقب بطولة الهند المفتوحة، ليقتحم قائمة العشرة الأوائل "التوب 10" بحلوله في المركز السادس في التصنيف العالمي الصادر اليوم لمنافسات "السباق إلى دبي" في صراع التتويج بلقب بطل الموسم.

ونجح أليكس فيتزباتريك في إنهاء انتظار طويل، ليحصد اللقب في البطولة رقم 87 التي يشارك فيها خلال مسيرته في جولة "دي بي ورلد"، بعد أداء مميز في الجولة الأخيرة، أنهى به المنافسات بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل.

وخرج أليكس، البالغ من العمر 27 عاماً، من ظل شقيقه الأكبر مات فيتزباتريك "31 عاماً"، صاحب النجاحات الأبرز في عالم الغولف، والذي توج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، إحدى البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب فوزه بـ10 ألقاب في جولة "دي بي ورلد"، منها ثلاثة ألقاب في البطولة الختامية للموسم في عقارات جميرا للغولف، كان آخرها العام الماضي 2025.

وجاء تتويج أليكس بعد أسبوع واحد فقط من فوز شقيقه مات بلقب بطولة فالسبار ضمن منافسات جولة "بي جي أيه" الأمريكية، ليدخل الشقيقان التاريخ باعتبارهما أول شقيقين يحققان الفوز في جولتي "بي جي أيه" و"دي بي ورلد" خلال أسبوعين متتاليين.

وكسب أليكس فيتزباتريك 585 نقطة بفضل فوزه في بطولة الهند المفتوحة، ليتقدم 25 مركزاً ويحتل المركز السادس في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 944 نقطة.

ورغم تفريط الإسباني يوجينو شاكارا بصدارة الترتيب، وتراجعه إلى المركز الثاني في الجولة الأخيرة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، إلا أنه حصد 389 نقطة، ليتقدم إلى المركز 14 في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 713 نقطة.

وتعد بطولة الهند المفتوحة ثاني بطولات "السلسلة الآسيوية" هذا الموسم، كما أنها تمثل المحطة رقم 14 في الموسم الحالي، حيث من المقرر أن تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم ضمن منافسات "السباق إلى دبي"، التي تحمل اسم وشعار دبي.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى البطولة الختامية لجولة "دي بي ورلد" في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.