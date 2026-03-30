الأذربيجاني «أساف» والروسي «موغاميد» بطلا النسخة الدولية من «محاربي الإمارات»

حافظ الأذربيجاني أساف شاربوف على لقبه في النسخة الدولية الـ69 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه، أول من أمس، على البرازيلي أدريانو راموس في «وزن الديك» بالإخضاع، وذلك خلال نزالات البطولة التي أقيمت بصالة الخبيصي في مركز العين للمؤتمرات «أدنيك».

كما أحرز الروسي موغاميد توكالوف لقب النسخة في «وزن خفيف الثقيل»، بعد تغلبه على البرازيلي كايو ماتشادو بالضربة القاضية.

وتمكن البطل أساف من المحافظة على اللقب الذي فاز به في النسخة الـ64 من البطولة.

وتوج الأبطال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، بحضور عضو اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، محمد الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش.

وشهدت الأمسية 10 نزالات قوية، من أبرزها فوز البرازيلي الصاعد أليكس دا سيلفا على الروسي أربي ميجدوف بالإخضاع في وزن 67 كيلوغراماً، وفي نزال السيدات تمكنت الأذربيجانية فريدة أبدوييف من التغلب على البرازيلية فيرناندا سيلفا بقرار الحكام بالإجماع في وزن القشة.

من جانبه، أعرب البطل الأذربيجاني أساف عن سعادته بالحفاظ على لقب النسخة الدولية، مؤكداً أن هذا التتويج لم يكن سهلاً أمام خصم قوي.