7 مكاسب لدوري الدرجة الأولى من مسيرة «بيرلو ويونايتد» المتألقة

نجح فريق «يونايتد» بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي، أندريا بيرلو، في إحداث تحول جذري على المستوى التنافسي والفني والجماهيري لدوري الدرجة الأولى، منذ توليه تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي.

وقاد بيرلو فريق «يونايتد» نحو واجهة المنافسة، إذ يحتل صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة، متقدماً على الوصيف الذيد (37 نقطة) ودبا الحصن (36) والعربي (35)، كما نجح فريق «يونايتد» في بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس، متجاوزاً فرقاً كبيرة مثل الشارقة والوحدة، قبل أن يخرج من البطولة أمام فريق العين متصدر دوري المحترفين.

وأسهم فريق «يوناتيد» ومدربه بيرلو في تحقيق سبعة مكاسب لدوري الدرجة الأولى، ترصدها «الإمارات اليوم» في ما يلي:

التسويق الخارجي

أسهم نجاح المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، في قيادة الفريق لصدارة دوري الدرجة الأولى والوصول إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة في تسويق دوري الدرجة الأولى، لاسيما في أوروبا وإيطاليا، من خلال متابعة إنجازات المدرب الذي يُعدّ أحد أساطير الكرة الإيطالية والعالمية.

المستوى الفني

ظهر فريق «يونايتد» بأسلوب لعب منظم يعتمد على الاستحواذ وبناء الهجمات، إلى جانب الانضباط التكتيكي، ما جعله أحد أبرز الفرق في المسابقة، وعكس الهوية الفنية التي أراد الجهاز الفني ترسيخها، وهو ما انعكس إيجاباً على المستوى الفني العام للبطولة.

تطوير مستوى اللاعبين

ونجح بيرلو في رفع ثقة اللاعبين ومنح الفرصة للمواهب الشابة، مستفيداً من خبرات لاعبين مخضرمين، مثل هاريس سيفيروفيتش وحبيب الفردان، وطوّر مستوى لاعبين واعدين مثل حارس المرمى عنايات وعثمان جمال الدين.

الاستقرار والدعم

لعبت إدارة نادي «يونايتد» دوراً مهماً في توفير الاستقرار والدعم اللازم، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين قادرين على صناعة الفارق، ما انعكس مباشرة على النتائج وعلى استمرار الفريق في منافسة الفرق الكبيرة، إلى جانب تصدّره دوري الدرجة الأولى.

توظيف اللاعبين بكفاءة

وعزّز بيرلو الاستقرار الفني، واستثمر إمكانات اللاعبين بالشكل الأمثل، مع تعزيز الروح الجماعية والانضباط التكتيكي في المباريات.

الحضور الجماهيري

جذب حضور بيرلو الإعلام والجماهير، ليصبح فريق يونايتد الأكثر حضوراً جماهيرياً هذا الموسم، بمعدل يقارب 2000 متفرج في كل مباراة على ملعبه.

تقليص الفوارق

قاد بيرلو فريق «يونايتد» لتصدّر الدوري والوصول إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وحقق انتصارات بارزة على فرق كبيرة، مثل الشارقة والوحدة، ما عزّز ثقة اللاعبين وقرّب الفوارق بين دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين.

راشد عبدالرحمن: النجاح في كرة القدم لا يُقاس بالنتائج فقط

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، راشد عبدالرحمن، أن استقطاب مدربين عالميين يمتلكون خبرة ومكانة فنية عالية، يُعدّ عاملاً أساسياً في تطوير اللعبة بشكل مستدام.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وجود مدرب كبير مثل بيرلو لا يقتصر تأثيره على التكتيك واللياقة، بل يشمل الجانب الثقافي والجماهيري، ويحفز اللاعبين، ويُعزّز صورة النادي إعلامياً ومجتمعياً، كما يجذب المواهب الشابة ويُعيد الثقة للمخضرمين».

وأضاف عبدالرحمن: «النجاح في كرة القدم لا يُقاس بالنتائج فقط، بل بالقدرة على بناء مشروع متكامل يبدأ بتطوير اللاعبين، مروراً بتقوية العلاقة مع الجمهور، وانتهاء برفع قيمة النادي والدوري على المستوى المحلي والدولي، وهو ما نجح فيه بيرلو مع يونايتد».

وختم عبدالرحمن: «نجاح إدارة يونايتد في اختيار بيرلو جاء دليلاً على أن المكاسب تتجاوز النتائج، وتشمل توظيف الكفاءات، واستثمار الشهرة العالمية للمدرب، وتعزيز التأثير الإيجابي في اللاعبين والمجتمع الرياضي، ونأمل أن تدرس الأندية الأخرى هذه التجربة للاستفادة منها مستقبلاً».