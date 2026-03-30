الفارس خوسيه أورتيز: دبي أهدتني حلم حياتي

أكد الفارس، خوسيه أورتيز، أن الانتصار الذي حققه، أول من أمس، مع الجواد الأميركي «ماغنيتيود»، في الشوط التاسع (ب)، بالنسخة الـ30 من «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار، جاء بـ«طعم الذهب»، وحلم طال انتظاره.

وأشار خوسيه إلى أن المراحل الأخيرة من السباق، والقدرات التي أظهرها الجواد «ماغنيتيود» في التصدي لهجمات المرشح الأبرز الياباني «فوريفر يونغ»، أكدت أنه قادر على إعطاء المزيد، وتحويل الحلم إلى حقيقة.

وقال خوسيه لـ«الإمارات اليوم»: «منذ بداية مشواري الاحترافي قبل 14 عاماً، وضعت في نُصب عيني هدف الانضمام إلى القائمة الذهبية لسجلات كأس دبي العالمي، التي يصبو لتحقيقها خيرة الفرسان على الساحة الدولية، وسعيد بأنني تمكنت في مشاركتي الثالثة مع الجواد ماغنيتيود في تحقيق الفوز، وأشكر دبي الرائعة التي حققت حلم حياتي».

وأوضح: «سارت الخطة بالشكل المطلوب، ومنحني ماغنيتيود بعد الانطلاقة والصدارة المبكرة مزيداً من الثقة بأننا قادرون على تحقيق هذا الحلم، لترتفع المشاعر الإيجابية مع الاقتراب من خط النهاية، خاصة بعد أن استجاب ماغنيتيود لمطالبتي له بالاندفاع مجدداً في الـ100 متر الأخيرة، والتصدي للجواد فوريفر يونغ المندفع بقوة».

وأضاف: «التقدم إلى المقدمة في المراحل الأولى لم يكن دائماً ضمن الخطة، وتحدثنا عن ذلك قبل السباق، وتركنا كل الاحتمالات مفتوحة، إلا أن الانطلاقة جاءت بشكل ممتاز، وكنت سعيداً بوجودي في المقدمة».

وتابع: «لم أشعر بتهديد في المرحل الأولى، لكنني قبل 600 متر جهزت نفسي للطلب من الجواد باندفاعة أخيرة، بعدما شعرت بأن فوريفر يونغ قادماً بقوة، ومنحتني استجابة ماغنيتيود شعوراً بأنه مستمر في التقدم، وأنه أفضل جوادٍ في العالم».

وعن مشاعر الفرح التي انتابته مع عبور خط النهاية، قال خوسيه: «أعمل بجد كل يومٍ من أجل مثل هذه اللحظة، فالأمر لا يخصني فقط، بل كل الفريق سواء الموجود هنا في دبي، أو الذين تابعونا عبر شاشات التلفاز في الولايات المتحدة الأميركية، أوعائلتي التي تعد السبب الأساس فيما أنا عليه اليوم، وهذا الفوز ليس لي وحدي».