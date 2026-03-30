«المباراة الواحدة».. تحدٍّ استثنائي لشباب الأهلي والوحدة في «دوري الأبطال»

يخوض ممثلا الكرة الإماراتية، شباب الأهلي والوحدة، تحدياً من نوع خاص في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في ظل تطبيق نظام المباراة الواحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب، ما يفرض واقعاً مختلفاً على طبيعة المنافسة ويزيد من صعوبة المهمة في مرحلة الحسم.

وكان النظام السابق يمنح أفضلية واضحة للفِرَق، من خلال إتاحة فرصة التعويض بين مباراتي الذهاب والإياب، سواء بتدارك الأخطاء أو الاستفادة من اللعب على أرضها في مواجهة العودة، وهو ما كان يعزّز من حظوظ الفرق الأكثر استقراراً فنياً.

أما في النظام الحالي، الذي يُطبق بنظام التجمع وتقام المباريات في مدينة جدة يومَي 13 و14 أبريل المقبل، فتتحول كل مباراة إلى مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث لا مجال للتعويض، وهو ما يضع شباب الأهلي والوحدة تحت ضغط كبير، ويجعل التفاصيل الصغيرة حاسمة في تحديد مسار التأهل.

ويأتي هذا التحدي بعد مشوار مختلف للفريقين في مرحلة الدور الأول، إذ تأهل شباب الأهلي بشق الأنفس بعد صراع حتى الجولة الأخيرة، لينهي مشواره في المركز السادس برصيد 11 نقطة، في مشوار اتسم بالتقلب، قبل أن يحسم بطاقة العبور في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، ظهر الوحدة بصورة أكثر استقراراً، وقدم مستويات قوية منحته الأفضلية النسبية، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ما يعكس جاهزيته الفنية وقدرته على المنافسة أمام كبار القارة.

ويضع النظام الجديد الفريقين أمام اختبار حقيقي، خصوصاً أن مشوار الأدوار الإقصائية لا يخلو من التحديات، حيث يواجه شباب الأهلي فريق تراكتور الإيراني في دور الـ16، وفي حال الفوز والتأهل يواجه فريق بوريرام يونايتد التايلاندي في الدور ربع النهائي.

في المقابل، ينتظر الوحدة طريق أكثر صعوبة، مع مواجهة الاتحاد السعودي، ثم الاصطدام بفريق ماتشيدا زيلفيا الياباني متصدر مرحلة الدوري في الشرق، وهو ما يعكس قوة المنافسة في هذه المرحلة.

وتكمن أهمية القرعة في وضع الفريقين في المسار ذاته، ما يفتح الباب أمام مواجهة إماراتية خالصة في الدور نصف النهائي، حال نجاحهما في تجاوز دور الـ16 وربع النهائي، وهو سيناريو يمنح الكرة الإماراتية فرصة مضمونة للتواجد في النهائي القاري.

ويأمل الشارع الرياضي الإماراتي أن يتمكن ممثلا الدولة من استثمار هذا التحدي، وتحقيق حضور قوي في الأدوار الإقصائية، في نسخة تختلف معالمها، لكنها قد تحمل فرصة حقيقية لكتابة إنجاز جديد للكرة الإماراتية.

عبدالرحمن محمد: واقع جديد يجب التعامل معه

قال المحلل الفني، عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «نظام الذهاب والإياب كان أفضل لأنه يمنحك فرصة للتعويض، سواء في المباراة الأولى أو الثانية، خصوصاً إذا لعبت على أرضك، لكن في النهاية هذا هو الواقع ويجب التعامل معه».

وأضاف: «المباراة الواحدة ترفع من الضغوط وتجعل كل فريق مطالباً بالتركيز الكامل، لأن أي خطأ قد يكلفك الخروج مباشرة، وهو ما يفرض جاهزية ذهنية عالية إلى جانب الجاهزية الفنية».

وأشار إلى أن وجود شباب الأهلي والوحدة في المسار نفسه يمنح الكرة الإماراتية فرصة مهمة، حيث يضمن تأهل فريق إلى النهائي حال عبورهما المراحل المقبلة، مؤكداً أن الاستعداد الجيد والتعامل الذكي مع المباريات سيكونان مفتاح النجاح.