4 انتصارات تمنح جياد الإمارات الصدارة في «ميدان»

نجحت جياد الإمارات في ترك بصمة قوية على النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، التي أقيمت أول من أمس، بعد أن أحرزت أربعة من أصل الأشواط التسعة التي امتدت عليها الأمسية في مضمار «ميدان»، والتي بلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، وتوزّعت الانتصارات الأخرى بين الخيول العمانية والسعودية واليابانية والفرنسية والأميركية، حيث حصل كل بلد على لقب واحد.

وعاش مدرب ومالك الخيول الإماراتي، أحمد بن حرمش، أمسية استثنائية، بعدما حقق ثنائية تاريخية عزّزت مكانته في عالم السباقات، إذ تمكنت الخيول، التي يشرف على تدريبها «نيتف أبروتش» و«دارك سيفرون»، من الفوز بالشوطين الخامس والسادس، المصنفين ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً.

الانتصارات الإماراتية الـ 4

الشوط الثالث - «كأس دبي الذهبي»

فازت الفرس «فيري غلين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بالشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» الذي أقيم لمسافة 3200 متر عشبي، ضمن الفئة الثانية «جروب 2».

الشوط الخامس – «القوز سبرينت»

فاز الجواد «نيتف أبروتش» بسباق الشوط الخامس «القوز سبرينت»، بقيادة الفارس كونور بيلسي، تحت إشراف أحمد بن حرمش لمسافة 1200 متر عشبي.

الشوط السادس - «دبي غولدن شاهين»

حافظ الجواد «دارك سيفرون» على لقبه، بشعار سلطان علي، وإشراف أحمد بن حرمش، في الشوط السادس «دبي غولدن شاهين» الذي أقيم لمسافة 1200 متر رملي.

الشوط السابع - «دبي تيرف»

فاز الجواد «أمبودسمان» بشعار فريق «غودلفين»، تحت إشراف المدربين جون وتادي جوسدن، وقيادة الفارس وليام بيوك بالشوط السابع «دبي تيرف» الذي أقيم لمسافة 1800 متر عشبي، ضمن الفئة الأولى «جروب 1».

صحف عالمية: دبي نجحت في تنظيم نسخة استثنائية

أجمعت صحف عالمية على أن دبي نجحت في تنظيم نسخة استثنائية من «كأس دبي العالمي»، مؤكدة أن الرياضة تمثل جسراً للتواصل بين الشعوب، وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى أن النسخة الـ30 حظيت بمشاهدتها في أكثر من 150 دولة عبر 40 قناة عالمية، ما يعكس القوة الناعمة لدبي كوجهة سياحية ورياضية رائدة.

ووصفت صحيفة «التايمز» البريطانية الحدث بـ«النسخة الاستثنائية»، مشيدة بالخبرة التنظيمية لإقامة السباق في ظل الأجواء الإقليمية المحيطة، كما أشادت صحيفة «ديلي ميرور» بـ«الطابع العالمي للسباق».

أمّا مجلة «فوربس» فأكدت أن «تنظيم الحدث يبرز مستوى الاحترافية العالية للجهات المنظمة».

جون جوسدن: «أمبودسمان» ظفر بـ «دبي تيرف» بجهوزية 90%

أكد المدرب جون جوسدن، المشرف برفقة نجله تادي على تدريبات الجواد «أمبودسمان»، المملوك لـ«غودلفين»، والفائز بلقب سباق «دبي تيرف» في أمسية «كأس دبي العالمي»، أن الجواد دخل السباق وهو في حدود 90% من جاهزيته.

وقال في تصريحات صحافية: «لم يكن من السهل تجهيز الجواد بعد شتاء إنجلترا، لكن الأداء كان كافياً لتحقيق الفوز»، وأضاف: «الفارس وليام بيوك اختار مساراً حذراً لضمان سلامة الجواد نحو خط النهاية، ونحن راضون عن أدائه، وسيشارك (أمبودسمان) لاحقاً في سباق (برينس أوف ويلز ستيكس) في رويال أسكوت، ثم ستحدد وجهته التالية».