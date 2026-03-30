العبدولي: «الأبيض» بحاجة إلى تكثيف المباريات الودية

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، معسكره الداخلي في أبوظبي بخوض مباراة ودية أمام فريق «غلف يونايتد» على استاد مدينة زايد الرياضية، وتُعد هذه المباراة الودية الثانية بعد مواجهة المنتخب لفريق الوحدة، التي انتهت بفوز الأبيض 4-1، في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات الخارجية المقبلة، خصوصاً كأس الخليج 27 المقررة في السعودية في سبتمبر المقبل، وكذلك نهائيات كأس آسيا 2027.

ومثلّت المباراة الودية الأولى أمام الوحدة فرصة للمدرب للاطلاع على مستويات اللاعبين، خصوصاً أنها أول مباراة يخوضها المنتخب منذ مشاركته في كأس العرب 2025 في الدوحة، حيث حلّ المنتخب في المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب السعودي.

وسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، للاستفادة من فترة «أيام فيفا»، التي خصصت للتوقف الدولي، لتنظيم المعسكر الذي انطلق منذ 23 الجاري بمشاركة 24 لاعباً، بينهم ستة لاعبين يلتحقون للمرة الأولى بالمنتخب.

من جانبه، قال مدير فريق دبا والمحلل الرياضي، جمعة العبدولي، إن المنتخب بحاجة إلى المزيد من المباريات الودية بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، مؤكداً أن العناصر الجديدة تمثل إضافة كبيرة.

وأضاف العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنّى أن يستمر الجهاز الفني في خوض أكبر عدد من المباريات الودية، خصوصاً لتحضير المنتخب بالشكل المطلوب للمرحلة المقبلة، إذ ليست لديه استحقاقات رسمية قريبة باستثناء كأس الخليج 27 ونهائيات كأس آسيا 2027».

وأشار إلى أنه كان يأمل في تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026، لكنه لم يوفق في ذلك، معتبراً أن الجهاز الفني أمامه وقت طويل لتجهيز الفريق. وأكمل: «أتمنّى أن يخوض المنتخب مباريات ودية خلال فترات توقف أيام فيفا، فهذا الأمر سيساعد الجهاز الفني في الإعداد الأمثل».

ووصف العبدولي العناصر المختارة في القائمة الجديدة بأنها «الأفضل» في الدوري الإماراتي من حيث المستوى الفني.

وضمت قائمة المنتخب في المعسكر الحالي اللاعبين: علي خصيف، وحمد المقبالي، وعادل الحوسني، وبدر ناصر، وريتشارد أوكونور، وجولاوبر ليما، وساشا إيفكوفيتش، وخليفة الحمادي، وليوناردو أميسيكيو، ومحمد ربيع، وجويل هرم داسيلفا، وعلي صالح، وعبدالله حمد، ومحمد عباس، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، ويحيى نادر، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وسهيل النوبي، وعثمان كمارا، ويوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.