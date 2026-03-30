ستيف أسموسين: «دبي الآمنة» منحتني المجد مرتين في 18 عاماً

أكد المدرب ستيف أسموسين، المشرف على الجواد ماغنيتيود الفائز، أول من أمس، بلقب النسخة الـ30 في كأس دبي العالمي، أن دبي منحته فرصة تحقيق المجد لمرتين على مدار 18 عاماً، بعد أن حقق لقبه الأول مع الجواد الأميركي كيرلين في نسخة 2008.

وقال أسموسين لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز في دبي له طعم آخر، خصوصاً أنني أحقق اللقب مجدداً مع جوادٍ أميركي، بعد حصدي اللقب للمرة الأولى في نسخة 2008 مع الجواد كيرلين».

وأوضح: «حاولت مراراً تكرار إنجازي هنا في دبي، قبل أن أنجح أخيراً مع ماغنيتيود، ولا يمكنني وصف فرحة الانتصار هنا في دبي، هذه المدينة التي شهدت على مدار السنوات الماضية تغييرات كبيرة من النمو والازدهار، وتبدو آمنة للغاية، والتجربة فيها لا تضاهى».

وأضاف: «عليك دائماً اغتنام الفرصة حين تنافس هنا في دبي، وسط المحفل القوي لنخبة الجياد التي تسعى على الدوام الانضمام إلى السجلات الذهبية للشوط الرئيس، وبالنسبة لأي شخص يملك حصاناً قادراً على المشاركة في هذه السباق، فإنه بالتأكيد يخوض تجربة يصعب تكرارها، وهو ما نجحت فيه مع ماغنيتيود، ورفعت الكأس مرةً جديدة».

وتابع: «منحني ماغنيتيود الفرصة ليوم جديد لا ينسى، وأنا فخور بالفريق الذي يقف خلفه، لقد كان يوماً رائعاً بكل المقاييس، والجواد يستحق كل الإشادة بعد نجاحه بتحقيق الفوز أمام أفضل الخيول، خصوصاً الياباني فوريفر يونغ بطل (بريدرز كب كلاسيك) و(كأس السعودية)».