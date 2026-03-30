إعلام أميركي يصف انتصار «ماغنيتيود» بـ «البصمة الزلزالية»

تفاعلت وسائل الإعلام الأميركية مع الانتصار الذي حققه الجواد ماغنيتيود في النسخة الـ30 من «كأس دبي العالمي»، الشوط التاسع والرئيس، ضمن حفل الأمسية الـ30، الذي أقيم، أول من أمس، على مضمار «ميدان»، واصفة الفوز بـ«استعادة الهيبة» للجياد الأميركية في الشوط البالغ جوائزه 12 مليون دولار، خصوصاً أنه الأول لأميركا منذ تتويج الجواد «كاليفورنيا كروم» بنسخة 2016.

وتناول موقع «تيرف دياريور» أهمية الفوز الذي تحقق على حساب المرشح الأبرز الياباني «فوريفر يونغ» بطل سباقَي «بريدز كب كلاسيك» و«كأس السعودية» في مقالٍ، استهلته بعبارة «من (سيغار) إلى (ماغنيتيود) بصمة زلزالية هزت (فوريفر يونغ)» في اشارة إلى بطل النسخة الأولى الجواد الأميركي (سيغار) وصولاً إلى الجواد (ماغنيتيود) الذي فاز أول من أمس، بلقب النسخة الـ30، بدوره عَنونَ موقع «أميركان بست رايسينغ» بعبارة «ماغنيتيود يفاجئ فوريفر يونغ في كأس دبي العالمي»، وذكر الموقع: «لا يمكن الحكم على فوز (ماغنيتيود) على (فوريفر يونغ) في النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي على مضمار (ميدان)، من خلال الإنجاز الكبير فحسب، بل من خلال استذكار تاريخ مالكه ومدربه، بجانب بصمة الجياد الأميركية على سجلات الكأس».

وأفرد المقال تفاصيل الشوط الرئيس، مشيداً بشجاعة «ماغنيتيود» والحصول مبكراً على الصدارة خلال مجريات الشوط الرئيس الذي امتد لمسافة 2000، والصمود في أمتاره الأخيرة أمام هجمات «فوريفر يونغ» المصنف كأفضل حصان على المضمار الترابي في العالم.