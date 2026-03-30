الإمارات ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في «آسيوية دراجات المضمار»

واصل منتخب الإمارات للدراجات لفئة أصحاب الهمم تألقه في بطولة آسيا للمضمار، المقامة حالياً بمدينة تاغايتاي في الفلبين، بعدما أضاف أربع ميداليات جديدة في ثالث أيام المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، ليرفع رصيده الإجمالي إلى ثماني ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتان)، مؤكداً حضوره القوي بين نخبة أبطال القارة.

وجاء التألق الإماراتي عبر عبدالله سالم البلوشي، الذي واصل عروضه المميزة بإحراز ذهبيتين، الأولى في سباق «السكراتش» لفئة C4 لمسافة 10 كيلومترات، بعد أداء تكتيكي قوي حسم من خلاله الصدارة في اللفات الأخيرة، متفوقاً على الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين، بينما جاء الأوزبكي أبرور إبراهيموف في المركز الثالث، قبل أن يُعزّز البلوشي إنجازه بإحراز ذهبية سباق السرعة للفئة ذاتها، متقدماً على إبراهيموف صاحب المركز الثاني.

ورفع البلوشي رصيده إلى ثلاث ميداليات ذهبية إضافة إلى ميدالية فضية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة، ويواصل قيادة المنتخب نحو منصات التتويج.

وواصلت اللاعبة سلامة الخاطري حضورها اللافت بإضافة ميداليتين جديدتين، بعدما نالت فضية سباق «السكراتش» لفئة C5، وبرونزية سباق السرعة الفردية للفئة ذاتها، لترفع رصيدها إلى أربع ميداليات (فضيتان وبرونزيتان)، وتؤكد استمرارية الأداء القوي لمنتخب الإمارات في مختلف الفئات.