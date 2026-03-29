حمدان بن محمد يتوج الجواد الأميركي «ماغنيتيود» بكأس دبي العالمي

توَّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي 2026، والذي كان من نصيب الجواد «ماغنيتيود» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيف أسموسين، لمالكه «وينشيل للتهجين المحدودة»، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيس الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» وبلغت جوائزه 12 مليون دولار.

وشهدت منافسات النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول بمشاركة أمهر الفرسان على مستوى العالم، و101 خيل من 17 دولة تنافست في تسعة أشواط بلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس والتاسع «كأس دبي العالمي».

وكان كأس دبي العالمي لسباقات الخيل انطلق في العام 1996 وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول.