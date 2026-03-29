«ماغنيتيود» يسطر اسمه في سجلات «الكأس الأغلى»

سطر المهر الأميركي «ماغنيتيود» المملوك لـ«وينشيل للتهجين المحدودة»، اسمه في سجل أبطال سباق الشوط التاسع بكأس دبي العالمي بعد أداء مميز وضعه في مقدمة أقوى الخيول في العالم.

وحسم «ماغنيتيود»، البالغ من العمر 4 سنوات، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وبإشراف المدرب ستيف أسموسين، السباق الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الأولى» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 9 من نخبة خيول العالم، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 6.96 ملايين دولار من إجمالي جوائز السباق البالغة 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات».

وقطع «ماغنيتيود» مسافة السباق في زمن قدره 2:04:38 دقيقة، وجاء في المركز الثاني الجواد الياباني «فوريفر يونغ» المملوك لسوسومو فوجيتا، ليحصل على جائزة قدرها 2.4 مليون دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإماراتي «ميدان» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، محققاً جائزة مالية بلغت 1.2 مليون دولار.

