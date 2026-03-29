وينشيل: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لسباقات الخيول

أكد رون وينشيل، مالك الجواد الأميركي «ماغنيتيود»، بطل كأس دبي العالمي 2026، أن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لسباقات الخيول»، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته الإمارة على مدار السنوات الماضية، وبالتجربة الاستثنائية التي تقدمها لمُلّاك الخيول من مختلف أنحاء العالم.

وقال وينشيل لـ«الإمارات اليوم»، إن علاقته بدبي تعود إلى عام 2001، حين بدأ شحن خيوله للمشاركة في السباقات، مشيراً إلى أن «المدينة شهدت تغيرات هائلة منذ ذلك الحين، سواء على مستوى التنظيم أو البنية التحتية أو الأجواء العامة».

وأضاف أن «ما يميز دبي ليس فقط جودة السباقات، بل أيضاً الشعور بالأمن والأمان، وهو ما يجعلها وجهة مثالية لكل من يمتلك حصاناً قادراً على المنافسة»، مؤكداً أن «الفوز لا يمكن تحقيقه دون خوض هذا النوع من التحديات الكبرى».

وكشف المالك الأميركي أن «هذا الإنجاز جاء نتيجة تخطيط دقيق امتد طوال العام الماضي، حيث تم التركيز على سباقين رئيسين هما كأس السعودية وكأس دبي العالمي»، مشيراً إلى أن جميع التفاصيل، بدءاً من إعداد الحصان حتى برنامجه التدريبي، قد تم العمل عليها مبكراً. كما لفت إلى أن انتقال «ماغنيتيود» إلى عمر الأربع سنوات كان خطوة أساسية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

وأشار وينشيل إلى أن الفريق لم يكن يتوقع مواجهة منافس قوي مثل «فوريفر يونغ»، إلا أن ذلك رفع سقف الطموحات، مؤكداً أنهم كانوا يدركون امتلاكهم حصاناً جاهزاً للركض والمنافسة على اللقب.

وعن مجريات السباق، قال إن الخطة كانت تعتمد على التواجد في المقدمة، إلا أن وتيرة السباق لم تكن سريعة كما توقعوا، ما تطلب التعامل بمرونة خلال مجريات المنافسة. وأضاف أن «الفارس أدار السباق بذكاء، خاصة مع اقتراب المنافسين، قبل أن يتمكن (ماغنيتيود) من حسم الفوز في الأمتار الأخيرة بعد صراع مثير».

وأكد وينشيل أن التتويج بكأس دبي العالمي يمثل إنجازاً استثنائياً في مسيرته، موضحاً أن هذه البطولة كانت دائماً هدفاً يسعى إلى تحقيقه، وأن العودة إلى دبي والفوز فيها يحملان قيمة خاصة بالنسبة له.