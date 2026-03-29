محمد بن راشد: الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تُقهر ولا تُكسر وكذلك الإمارات

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، منافسات النسخة الـ30 من «كأس دبي العالمي» في مضمار «ميدان» العالمي، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حيث تابع سموّه والحضور الحدث الذي شهد هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول وأمهر الفرسان على مستوى العالم.

كما حضر الأمسية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجميع المشاركين من فرسان ومُلّاك ومربين للخيول، والذين حرصوا على المشاركة من مختلف أنحاء العالم. وقال سموّه إن «ثلاثة عقود من التميز جعلت كأس دبي العالمي رسالة إماراتية متجددة إلى العالم، عنوانها التنافس النبيل والقدرة على تحويل الرؤية إلى قصة نجاح فريدة. هذا الحدث لم يعد سباقاً للخيل فحسب، بل أصبح ملتقى دولياً يجمع ثقافات العالم، ويؤكد مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة وسباقات الخيل».

وأضاف سموّه: «منذ انطلاقة الكأس حرصنا على أن تكون دبي في قلب المشهد العالمي لرياضات الخيل والفروسية، وأن نقدم نموذجاً تنظيمياً يتفوق على أعلى المعايير الدولية، واليوم نرى هذا النهج الطموح يتحقق عاماً بعد عام بمشاركة نخبة خيول العالم وثقة شركائنا، وحضور يعكس مكانة الحدث كأحد أهم الفعاليات على خريطة الرياضة العالمية».

وأثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود الحثيثة وراء تنظيم الحدث هذا العام، على الرغم من التحديات والأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، معرباً سموه عن تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وخروج هذه النسخة على النحو الذي يليق بالتاريخ الكبير والمشرف لكأس دبي العالمي، ولكل من يشارك في تأكيد قدرة دبي على النجاح والتميز دائماً في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف.

وأضاف سموه: «نؤمن أن المنافسة الحقيقية هي في صناعة الفارق، وفي استمرار التطوير، وبناء جسور التواصل والتعاون البنّاء بين الشعوب.. ستبقى دبي منفتحة على العالم، وماضية في ترسيخ موقعها منصةً للاحتفاء بالإنجاز والتحفيز على النجاح وصناعة المستقبل المزدهر.. فخورون بما حققناه، وماضون بثقة نحو المستقبل، برؤية لا تعرف المستحيل، وإرادة تجعل من دبي دائماً في الصدارة».

وهنأ سموه الولايات المتحدة بعد فوز الجواد «ماغنيتيود» بلقب الشوط التاسع والرئيس من أمسية كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «احتفت دولة الإمارات باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك في أحد أهم سباقات العالم للخيول في عامه الثلاثين».

وأضاف سموه: «إنجاز جديد لرياضة الإمارات.. وإنجاز متجدد في نجاح التنظيم والاستضافة.. ونبارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم».

وتابع سموه: «الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تُقهر ولا تُكسر وكذلك دولة الإمارات.. وكذلك شعب الإمارات. حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها وقوتها».

