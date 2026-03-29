«ماغنيتيود» يترصع بذهب دبي

على مضمار «ميدان».. سجل المهر الأميركي «ماغنيتيود»، أمس، إنجازاً خالداً بعد تتويجه بطلاً للنسخة 30 من كأس دبي العالمي 2026، في سباق حبس الأنفاس من بدايته وحتى خط النهاية.

تقدم «ماغنيتيود»، مع فتح البوابات، كنسمة عابرة على المضمار، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وبإشراف المدرب ستيف أسموسين، متجاوزاً نخبة جياد العالم في الشوط الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الأولى»، لمسافة 2000 متر.

ورسم «ماغنيتيود» لوحة النصر بوصوله إلى خط النهاية بالمركز الأول، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 6.96 ملايين دولار.