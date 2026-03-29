ذهبية وبرونزية ترفعان رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في «آسيوية المضمار»

واصل منتخب الإمارات الوطني للدرّاجات لفئة أصحاب الهمم تحقيق نتائجه المميزة في بطولة آسيا للدرّاجات على المضمار المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بعدما أضاف ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في منافسات اليوم الثاني، ليرفع رصيده إلى أربع ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان وبرونزية).

وجاءت الميدالية الذهبية عبر عبدالله سالم البلوشي الذي توّج بالمركز الأول في سباق الإقصاء لفئة C4 للرجال، متقدماً على الأوزبكي أبرور إبراهيموف صاحب المركز الثاني، فيما حل الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين ثالثاً، ليحقق البلوشي بذلك ميداليته الثانية في البطولة.

وفي منافسات السيدات، أحرزت سلامة الخاطري الميدالية البرونزية في سباق فئة C5، بعدما جاءت في المركز الثالث خلف الأوزبكية نوركابيليوفا جاسمنيا التي توجت بالذهبية، والهندية ليشا داس صاحبة الميدالية الفضية، لتواصل الخاطري صعودها إلى منصة التتويج بعد أن كانت قد أحرزت فضية السباق نفسه في اليوم الأول.

وكان منتخب الإمارات قد استهل مشاركته في البطولة بحصد ميداليتين فضيتين، عبر عبدالله سالم البلوشي في سباق الكيلو لفئة C4 للرجال، وسلامة الخاطري في سباق الكيلو لفئة C5 للسيدات.

من جانبه، أكد عبدالله سالم البلوشي أن الفوز بالميدالية الذهبية جاء نتيجة التحضيرات المكثفة والعمل المتواصل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سباقات الإقصاء تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على إدارة مجريات السباق بدقة. وأضاف أنه حرص على الحفاظ على إيقاع ثابت طوال المنافسة وانتظار اللحظة المناسبة لحسم السباق لصالحه.

وتعكس هذه النتائج المستوى المتطور الذي وصل إليه منتخب الإمارات للدراجات لفئة أصحاب الهمم، وقدرته على المنافسة بقوة في سباقات المضمار، خصوصاً سباقات الإقصاء التي تحتاج إلى جاهزية بدنية عالية وتركيز ذهني كبير، وهو ما يعكس جودة التحضيرات التي سبقت المشاركة في البطولة الآسيوية.