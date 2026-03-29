شيدا إبراهيم: تجربة متكاملة بين الترفيه واحترافية التنظيم

عبّرت الممثلة والإعلامية شيدا إبراهيم عن شعورها بالفرحة العارمة لحضورها كأس دبي العالمي للمرة الخامسة توالياً، مؤكدةً أن كل زيارة لهذا الحدث تعيد إليها ذكريات رائعة ومميزة في كل عام لا يمكن نسيانها، وتفتح لها نافذة على أجواء استثنائية مملوءة بالإثارة والتميّز.

وقالت شيدا لـ«الإمارات اليوم» إن حضور السباقات ليس مجرد متابعة للخيول والفوز، بل هو تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والاحترافية والتنظيم الذي لا يُضاهى، حيث تحرص دبي كل عام على تقديم نسخة تفوق سابقاتها من حيث الإبداع والجمال.

وأضافت: «كل نسخة من الحدث تسعى لأن تكون أكبر وأروع، وتعمل جميع الجهات المعنية بتناغم مذهل لتقديم تجربة فريدة للجمهور، من فرق التنظيم إلى الأمن وشرطة دبي، الذين يثبتون دائماً أنهم على قدر المسؤولية مهما كانت الظروف الطبيعية أو المفاجآت الطارئة».

وأكدت شيدا أن التنظيم في كأس دبي العالمي يُعد مثالاً يُحتذى في الدقة والتخطيط، حيث تُجهّز جميع التفاصيل، الصغيرة والكبيرة، مسبقاً لضمان سير الحدث بسلاسة، مشيرة إلى أن التزام المواعيد والتنسيق بين جميع الجهات يخلق جوّاً من الانضباط والاحترافية.