البلوشي: لن أنام أسبوعاً من شدة الفرح بلقب «دبي كحيلة كلاسيك»

عبّر الفارس العماني المعتصم البلوشي عن فرحته العارمة بعد فوزه بالشوط الأول في كأس دبي العالمي (دبي كحيلة كلاسيك) على صهوة الجواد «فلاح»، مؤكداً أن اللحظة كانت تتويجاً لجهود مضنية وتخطيط مسبق قبل السباق، موضحاً أن فرحة الانتصار ستحرمه النوم لمدة أسبوع على الأقل.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم» إنه رسم سيناريو الانتصار في ذهنه قبل السباق، وكرّره خلال التدريبات مرات عديدة، حتى أصبح جزءاً من الاستراتيجية التي اعتمدها على أرض المضمار. وأضاف: «كنت أتخيل كل تفاصيل الشوط قبل أن يبدأ، وكيف سيكون توقيت كل حركة وكل استدارة، والحصان كان ينسجم معي تماماً، وهذا أعطاني ثقة كبيرة قبل الانطلاق».

وأوضح البلوشي أن فرحته بالفوز لا يمكن وصفها بالكلمات، قائلاً: «اليوم فرحة لا يمكن أن توصف، أشعر كأنني لن أنام لمدة أسبوع من شدة الحماسة والسعادة. لا أصدق أن هذا الانتصار تحقق بالفعل، وفخور جداً بما أنجزناه».

وعن أفضل لحظة في السباق، أشار الفارس إلى اللحظة التي شعر فيها بتسارع الشوط وتطبيقه الخطط التي رسمها مسبقاً، وقال: «أفضل لحظة كانت عندما بدأت الشوط وأحسست أن كل شيء يسير وفق السيناريو الذي وضعته في رأسي منذ أيام، وكيف أن الحصان تجاوب معي تماماً، وكان التنفيذ سلساً وسريعاً كما تخيلت».

واختتم المعتصم البلوشي تصريحاته بالإشارة إلى أهمية التركيز والاستعداد الذهني قبل كل سباق، مؤكداً أن الفوز ليس مجرد حظ، بل نتيجة للتخطيط والتدريب والانسجام بين الفارس والحصان، وأضاف: «كنت أكرر هذا السيناريو مرات عدة في ذهني قبل السباق، وهذا ساعدني على أن أكون مستعداً لأي مفاجأة أثناء الشوط، والحصان كان مثالياً في التنفيذ».

المعتصم البلوشي:

. الفوز ليس مجرد حظ، بل نتيجة للتخطيط والتدريب والانسجام بين الفارس والحصان.