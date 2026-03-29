عضو فرقة «دي جيه» البريطانية تجذبها مسابقات الجمال

أكدت البريطانية جيسكا نوفوكليس، أن سمعة كأس دبي العالمي والفعاليات المصاحبة له كانت وراء حرصها، برفقة فريق «سيكس فيفتين» الموسيقي للـ«دي جيه» الذي تعمل معه، على الحضور للمرة الأولى، أمس، لمتابعة النسخة الـ30، إلى جانب رغبتها في المشاركة في مسابقات الجمال.

وقالت جيسكا لـ«الإمارات اليوم»: «الفعاليات المصاحبة والسمعة الواسعة لأمسيات كأس دبي العالمي، خاصة مسابقة الجمال الفريدة التي تُقام على هامش الأمسية، كانت وراء اتخاذي، أول من أمس، قرار شراء ملابس خاصة تمنحني فرصة المشاركة في هذه المسابقات».

وأوضحت: «قوة كأس دبي العالمي شجعتني أنا وأعضاء فرقة الـ(دي جيه) التي أعمل معها على القدوم وعيش التجربة على أرض الواقع، قبل أن أقرر أيضاً خوض تجربة الفعاليات المصاحبة، والحرص على المشاركة في مسابقة الجمال».

بدوره، قال رئيس فرقة الـ«دي جيه» كاميل فوكس: «أمسية كأس دبي العالمي، تجمع أقوى المنافسات لنخبة الجياد على الساحة الدولية، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة، من بينها مسابقات الجمال التي حرصت زميلتنا جيسكا على المشاركة فيها».