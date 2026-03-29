«الإمارات للدرّاجات» ثالثاً في سباق «إي 3 ساكسو كلاسيك»

ظفر درّاج فريق «الإمارات – إكس آر جي» للدرّاجات، البلجيكي فلوريان فيرميرش، بالمركز الثالث في سباق «إي 3 ساكسو كلاسيك»، الذي أقيم أول من أمس في بلجيكا، بعد أداء قوي وصراع محتدم حتى الأمتار الأخيرة في أحد أبرز سباقات الطرق المرصوفة بالحصى.

وشهد السباق الكلاسيكي، الذي امتد لمسافة 208 كيلومترات ضمن سلسلة طواف العالم، مروراً بأشهر صعودات فلاندرز مثل تاينبيرغ وأود كوارمونت وباتربيرغ، أحداثاً درامية استمرت حتى الكيلومتر الأخير، حيث بدت المجموعات وكأنها ستلتحم في وقت متأخر جداً من السباق.

وجاء التحرك الحاسم على القطاعات المرصوفة في عمق السباق، عندما أطلق ماثيو فان دير بويل (ألبيسين – بريمير تيك) هجوماً انفرادياً مميزاً، لينفرد في المقدمة قبل أكثر من 40 كيلومتراً من النهاية، ويحقق الفوز بفارق ضئيل.

وخلفه، كان فيرميرش من بين أقوى المطاردين، حيث أظهر صلابة كبيرة رغم تعرضه لعطل ميكانيكي في لحظة حاسمة من السباق. ورغم هذا العائق، عاد الدراج البلجيكي بقوة إلى المنافسة وتمركز ضمن مجموعة النخبة المطاردة قبل الدخول في الكيلومترات الأخيرة.

وفي الكيلومترات الأخيرة خاض فيرميرش بعدها سباق سرعة (سبرينت) من مجموعة صغيرة، ليعبر خط النهاية في المركز الثالث، خلف بير ستراند هاغينيس (فيسما ليز أ بايك) صاحب المركز الثاني.

وقال فلوريان فيرميرش عقب السباق في تصريحات صحافية: «أنا سعيد بالصعود إلى منصة التتويج وبحالتي البدنية، لكن شعوري مختلط قليلاً لأنني كنت أعتقد أن بإمكاني تحقيق أكثر. ربما توقعت تعاوناً أكبر من المنافسين ونحن نقترب من فان دير بويل، لكن ذلك لم يحدث. في النهاية، فاز هو بالسباق وخضنا السبرينت على المركز الثاني. هذه هي طبيعة السباقات، ويمكنني أن أكون راضياً عن المركز الثالث. الإيجابي أننا سنعود يوم الأحد ونحاول الفوز».

المراكز الأولى في سباق «إي 3 ساكسو كلاسيك»

1- ماثيو فان دير بويل (ألبيسين – بريمير تيك) 4:45:15.

2 - بير ستراند هاغينيس (فيسما ليز أ بايك) +3 ثوانٍ.

3- فلوريان فيرميرش (فريق الإمارات – إكس آر جي) التوقيت نفسه.